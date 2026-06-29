上智大で講演する東ティモールのベラ・ガルヨス大統領首席顧問＝29日午後、東京都千代田区東ティモールのベラ・ガルヨス大統領首席顧問が29日、東京都千代田区の上智大で講演し、昨年実現した東南アジア諸国連合（ASEAN）加盟によって6億人を超える巨大市場へのアクセスが可能になったと述べ、ASEAN各国との連携を強めることで経済成長を目指す方針を訴えた。ガルヨス氏は加盟によって「地域的、経済的プラットフォームが（同