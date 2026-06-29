元「HKT48」でタレントの村重杏奈（27）が29日、自身のインスタグラムを更新。美肌を公開した。「家で必死にスキンケアしてたら弟にお美人さんは大変ですねー！！！と言われ姉が美人な自覚ありな弟に拍手喝采」と書き出した村重。美しいデコルテを披露したアップ写真を披露した。真っ白な肌が美しく輝く姿にファンはくぎ付け。「今日は短めなおしゃべりで失礼します」と締めくくった。ファンからは「お団子可愛い」「最高