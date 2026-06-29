昨年８月に第５子次女を出産したタレント・辻希美（３９）の第１子長女で、インフルエンサーの希空（のあ、１８歳）が２９日、自身のインスタグラムを更新。「まま」の誕生日を祝った。「少し遅れてしまいましたが６月の１７日はままの誕生日でしたおそろい風コーデで買い物とランチをしましたちなみにこの服はままが選んでくれました笑笑ままお誕生日おめでとう♥大好きだよ〜♡」とつづった。フリル