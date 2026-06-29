FC東京は29日、MF佐藤龍之介が移籍を前提とした手続きと準備のため、7月5日から始動するチーム活動に参加しないことを発表した。今後については、正式に決定次第、報告するという。現在19歳の佐藤はFC東京のアカデミーで育ち、2023年8月に16歳でプロ契約を結んだ。2025シーズンはクラブ史上初のJ1を戦う岡山へ期限付き移籍をしていたが、佐藤はここで大きく飛躍。リーグ戦では28試合に出場して6得点を挙げると、6月には日本代表デ