タイ・エアアジアは、タイ国政府観光庁と共同で「最高の旅へ タイランド」キャンペーンを6月29日から7月5日まで開催している。バンコク発着便のほか、プーケット・クラビ・チェンマイ・チェンライへの乗り継ぎ便を対象に、全便全席10％オフとなる。対象路線と片道運賃の一例は以下の通り。諸税などが含まれた総額運賃となる。搭乗期間は7月6日から12月31日まで、一部対象外となる日もある。さらに、受託手荷物、スポーツ用品預け料