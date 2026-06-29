自民党の航空議員連盟（会長・岸田元首相）は２９日、羽田空港の制限区域内で航空貨物を牽引（けんいん）する自動運転車両などを視察した。全日本空輸（ＡＮＡ）と日本航空（ＪＡＬ）は昨年１２月から、貨物の搬送車両を一部で無人運転に切り替えた。特定条件下で運転手が不要となる「レベル４」で、議連メンバーは車両に試乗するなどして導入状況を確認した。岸田氏は視察後、記者団に「省人化、省力化の中で生産性を高めてい