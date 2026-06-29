ボートレース大村の「スポーツ報知杯」は２９日、４日間の予選が終了。準優進出戦に進む２４選手が決定した。百武翔（３３＝佐賀）は予選最終日の６Ｒでやっと回ってきた好枠から、コンマ０９の快ショットを決めて先マイ。２コース松尾宣邦に差しを許したものの２Ｍ逆転で今節初白星。１２位で予選を突破した。相棒２８号機については「止め過ぎかな。伸びは普通以上あると思うけど、ターン回りがしっくりこない。ターンがく