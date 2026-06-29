夏の暑さが本格化する季節にぴったりな、パパブブレの人気企画「氷シリーズ」が2026年も登場します。7月2日（木）より全国店舗と公式サイトで発売される今回のコレクションは、見た目にも涼しげな限定キャンディが勢ぞろい。新作の「ひんやり動物ミックス」をはじめ、話題の「流氷のカケラキャンディ」やグミ入りキャンディなど、職人技が光る“食べる氷体験”が楽しめます♡ 北極の仲間たちがかわいい新作キャンディ