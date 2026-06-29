お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかお（37）が29日、日本テレビ系「しゃべくり0072時間SP」（後9・00）に出演。意外なダイエット法を明かした。この日は「肉祭りSP」として、肉好きのゲストが集合。ジャンボは「実はダイエットで、ジンギスカンだけをとにかく食べてくださいっていうテレビの企画をやったんですよ」と語った。さらに「先生が、あなたみたいな生活をしている人は、ジンギスカンを毎日食べたら、1日