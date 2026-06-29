フリーアナウンサーの高橋真麻（44）が29日、日本テレビ系「しゃべくり0072時間SP」（後9・00）に出演。父で俳優の高橋英樹（82）の食事量について語った。この日は「肉祭りSP」として、肉好きのゲストが集合。番組では、高橋家行きつけという「ステーキハウスリベラ」を紹介。真麻も、真麻の娘も3歳で“リベラデビュー”したとも明かした。真麻は、同店で「今、82歳の父が、夜9時くらいに450グラム」のステーキを食べる