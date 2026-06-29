サッカーＷ杯日本代表戦のテレビ中継で、大活躍中の元日本代表の柿谷曜一朗氏（３６）。２０１６年に結婚したタレント・丸高愛実（３６）との間に、長女（７）、次女（５）、長男（１）が誕生している。６月１２日が３６歳の誕生日だった丸高は２１日付のＳＮＳで、「夫はＷ杯出張で約２ヶ月、絶賛ワンオペ中」と明かし、友人が自宅に来て誕生日を祝ってくれたことを報告していた。ブラジル戦直前の２９日夜、丸高はＳＮＳを