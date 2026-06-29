栃木県警は29日、同県上三川町の強盗殺人事件の約1週間前に現場周辺で目撃された男らのうち、いずれも自称で茨城県土浦市の建設作業員、宮嶋秀真容疑者（20）をピッキング防止法違反の疑いで逮捕した。逮捕は3人目。