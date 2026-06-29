サッカーのワールドカップは、負けたら終わりの決勝トーナメントに突入。日本は30日未明、サッカー王国・ブラジルとの大一番に臨みます。【写真で見る】FIFAワールドカップ2026決勝トーナメント表20年前の“最強軍団”と何が違う?ブラジル戦「突破のカギ」は?井上貴博キャスター:個のブラジルか、組織の日本か。いよいよ試合が迫ってきました。優勝を目指して日本がどう勝ち上がっていくかということですが、今回は「くじ運が悪