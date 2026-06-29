いつも笑って受け入れてる自分のせいだ▶▶この作品を最初から読む職場で同僚や後輩から軽く扱われても、腹を立てるどころか言い返すこともできないユイ。いつも人の顔色をうかがってしまう彼女には、高校時代の苦い経験がありました。高校入学後、友達ができずに悩んでいたユイは、ひょんなことからクラスの中心グループに仲間入り。しかし、そのグループではリーダー格の女子・ミレイのひと言で仲間はずれが生まれ、教