水戸ホーリーホックは29日、2026-27シーズンのユニフォームデザインが決定したことを発表した。クラブ公式サイトによると、デザインコンセプトは「Tradivation(トラディベーション)」。次のように説明している。「クラブが築き上げてきた歴史への敬意を表す『伝統(Tradition)』と、常に未来へと挑み続ける『革新(Innovation)』を融合させた造語です」「これまでユニフォームに多く採用されてきた伝統的なストライプ柄。そこに