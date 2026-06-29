テゲバジャーロ宮崎は29日、アビスパ福岡からGK松山健太(27)が完全移籍で加入することを発表した。松山は今年1月に水戸ホーリーホックから福岡へ完全移籍。J1百年構想リーグでは出場がなかった。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●GK松山健太(まつやま・けんた)■生年月日1998年11月17日(27歳)■出身地福岡県■身長/体重189cm/85kg■経歴椎田少年SC-椎田中-九州国際大付高-桃山学院大- 岩手-鹿児島-水戸- 浦和-水戸-