私がいない間に何が…？▶▶この作品を最初から読む息子のシュウが生まれ、馴れない1人目育児に奮闘するさくら。少し手がかかる子だと思っていましたが、成長するにつれほかの子との違いが気になり始め、発育に不安を覚えるように。2人目の育児も重なり、目が離せない息子と新生児のお世話で毎日てんてこ舞い。夫は子育てにも妻の相談にもまるで他人事で、疲弊したさくらは次第に孤独感を募らせていきます。「まわりと違