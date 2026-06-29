記事ポイント木目調のカフェ風空間で、高齢者が前向きに通えるデイサービスを展開午前・午後各約3時間半の半日型サービスで、無理なく通所できる設計全国27店舗を展開中、2026年も新規開設を予定 HLCは、リハビリ特化型デイサービス「ソレイルミナーレ」「リハてらす」を展開するフランチャイズ本部として、高齢者が前向きに通える空間づくりに取り組んでいます。現在は両ブランドあわせて全国27店舗を構え、2026年も新規開設