記事ポイント2026年7月20日、港南J-SQUAREで一日限りのスナック体験イベント開催約20名の名物ママが集結し来場者同士をつなぐ交流の場昼夜2部制で経済×スナックセミナーや企業対抗カラオケ選手権を展開 全日本スナック連盟は、2026年7月20日（月・祝）にスナック文化の新たな可能性を発信するイベント「東京スナックサミット2026」を開催します。“スナックをもっと身近に”をテーマに、ビジネス、エンターテインメント、人