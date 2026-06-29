元サッカー日本代表で、１９９３年のＷ杯予選などで代表主将を務めた柱谷哲二氏が２９日、Ｘに新規投稿した。同年の日本代表は「ドーハの悲劇」で本大会出場を逃した。柱谷氏はＸに当時の背番号５のユニホームを着て、左腕に赤いキャプテンマークを巻いてガッツポーズした写真を投稿。「気合だ！！森保ジャパン」とつづってエールを送った。フォロワーからは「哲さん！試合前に泣いちゃうじゃないか」「気合入ってますね。い