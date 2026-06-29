歌手の西野カナ(37)が29日までに自身のインスタグラムを更新。休日の様子を公開した。「久々にランド行った日」と書き出した西野。ミニーマウスがキュートなキャップ姿を披露した。「パラソルの上にチェリー乗ってるの見つけてめちゃテンションあがった」とコメント。「雨やったけど楽しかったな」と大満足だったことを伝えた。ファンからは「めちゃくちゃかわいぃぃ」「もうミッキーより主役はカナやんだよね」「ぎゃーー