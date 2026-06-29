サッカー日本代表は、スウェーデン代表と1-1で引き分けて勝ち点を5に伸ばした。結果、グループFを2位で通過して決勝トーナメント進出が決定。ラウンド32では、ワールドカップ優勝最多5回を誇るサッカー王国・ブラジル代表との対戦を迎える。◆「10人で戦う時間」が失点に結びつくスウェーデン戦は、キックオフの時点でノックアウトステージ進出をほぼ確実にしていた。それでも日本は勝利を目指してピッチに立った。後半11分、菅原