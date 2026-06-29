衆参両院の全ての野党の国会対策委員長らが29日に会談し、与党が提出した衆院の議員定数を削減する法案の採決は認めない方針や、皇室典範の改正に向けた「静謐（せいひつ）な環境」を取り戻す責任は与党側にあるとの認識などで一致した。会談は国会内で開かれ、中道改革連合や立憲民主党、国民民主党をはじめとする衆参両院の野党全党・全会派の国対委員長らが出席した。与党の委員長の職権で同日に審議入りした定数削減法案に反対