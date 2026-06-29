【ベルリン＝工藤彩香】ドイツのＤＰＡ通信によると、独北部ニーダーザクセン州シュターデで２９日、銃撃があり、５人が死亡した。負傷者も多数出ているという。警察当局が容疑者を拘束し、詳しい動機などを調べている。ロイター通信は、容疑者２人が拘束されたと伝えている。