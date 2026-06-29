俳優の鈴木福さん（22）が29日、自身のSNSを更新し、亀梨和也さん（40）と田中みな実さん（39）の結婚を祝福しました。鈴木さんは「僕のずっと尊敬する方が結婚を発表されました！亀梨さん！ご結婚おめでとうございます！！末永くお幸せに、福いっぱいの家庭を築いてください！！！」と、祝福のコメントをつづりました。鈴木さんと亀梨さんは、2011年放送のテレビドラマ『妖怪人間ベム』で共演。妖怪人間ベロを鈴木さんが、