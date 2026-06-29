◆テニス▽ウィンブルドン第１日（２９日、英国・ウィンブルドン）テニスの４大大会第３戦ウィンブルドン選手権が開幕。予選勝者で世界ランキング１５１位の望月慎太郎（木下グループ）が１回戦を圧勝した後、放送していたＷＯＷＯＷのインタビューに答え、「今日も自分の全力でプレーできたので、一緒に、ワールドカップ見ましょう」と、ブラジルと戦うサッカー日本代表の応援を呼びかけた。望月がプレーした１４番コートに