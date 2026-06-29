政府は29日、外国から日本への投資に対する審査の強化に向けた「対日外国投資委員会」を初めて開催しました。高市総理は「対内直接投資審査制度を高度化する必要がある」と強調しています。高市総理「対日外国投資委員会＝JFICでは、審査のノウハウの共有や外国投資家のリスク属性等をはじめとする情報連携を強化し、政府全体として審査能力を底上げしていきます」初会合で高市総理は、“海外からの対日投資は安全保障上のリスクを