29日、英マンチェスターで演説するバーナム前市長（AP＝共同）【ロンドン共同】英首相就任が確実視されるバーナム前マンチェスター市長は29日、同市で演説した。首相就任後に地方分権を推進するため、首相官邸の機能の一部をマンチェスターに移転する計画を明らかにし、「再構築された英国の中枢機能になる」と述べた。バーナム氏は、英国は「最も中央集権化された国家の一つ」だと指摘。「政府と地方との資源の不釣り合いが成