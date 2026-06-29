◇第97回都市対抗野球2次予選近畿地区第5代表決定戦日本生命8―0大和高田クラブ（2026年6月29日わかさスタジアム京都）都市対抗野球の2次予選は29日、近畿地区第5代表決定戦が行われた。日本生命が大和高田クラブを8―0で下し、4年連続65度目の本戦出場を決めた。プロ注目の中津大和は「1番・中堅」で先発出場。広島や中日などNPB5球団のスカウトが視察する前で2安打1打点を放ち、骨折を乗り越える活躍を見せた。4月下