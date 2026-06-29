政府は、国の安全などを損なう恐れがある海外からの投資の審査に適切に対応するため、省庁横断的な委員会を創設しました。高市首相「対日外国投資委員会＝JFICでは、審査のノウハウの共有や外国投資家のリスク属性等をはじめとする情報連携を強化し、政府全体として審査能力を底上げしていきます」政府が29日に創設したのは、財務省と国家安全保障局を共同議長とする、「対日外国投資委員会＝JFIC」です。先月末、国の安全などを損