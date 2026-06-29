新潟市西区出身の小林美駒騎手が6月28日に行われた函館記念で重賞初勝利を挙げました。 小林騎手は函館記念で10番人気のファウストラーゼンに騎乗。 後方3番手からレースを進め、3コーナーで外から徐々に進出し直線にむきます。 直線では外によれて他の馬の進路に影響を与えるシーンもありましたが、ゴール手前で先頭に立つとそのまま押し切りました。 小林騎手はデビュー4年目でJ