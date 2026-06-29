タレントの南明奈（37）が29日、自身のインスタグラムを更新。ベストマザー賞受賞を報告した。「5月のお話ですが…」と書き出した南。「《第18回 ベストマザー賞2026》のタレント部門を受賞しました」と発表した。「毎日笑顔で元気に過ごす息子くん、共に育児を頑張ってくれている優さん、育児とお仕事の両立のため支えてくれているスタッフさん、そして応援してくれているファンのみなさんみんなのおかげで素敵な賞をいただ