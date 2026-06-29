警察が工夫を凝らしたチラシで特殊詐欺被害の防止を呼びかけました。 6月29日、佐渡市の佐渡汽船両津港ターミナルで配られたのは、特殊詐欺の被害防止を呼びかける小判型のチラシ。 世界遺産に登録された佐渡金山にちなみ企画されたもので佐渡署員などが市民や観光客に注意喚起しました。 【佐渡警察署山口圭太 生活安全課長】 「QRコードが読み取れるようになっていて、防犯アプリにいがたポリスや偽警察詐欺の