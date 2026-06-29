鹿児島市で28日朝、軽乗用車を運転し、別の軽乗用車に衝突して男性にけがをさせたあと、救護せずに逃走した疑いで、25歳の会社員の男が逮捕されました。 過失運転傷害やひき逃げの疑いで逮捕されたのは、鹿児島市草牟田1丁目の会社員・入口悟志容疑者（25）です。 軽乗用車が横転し激しく壊れた現場 鹿児島中央警察署によりますと、入口容疑者は28日午前6時ごろ、鹿児島市春日町の国道10号の交差点で、軽乗用車と出会い頭に衝