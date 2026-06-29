米１０年債利回りは４．３７８％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:36）（日本時間21:36）（%） 米2年債 4.107（+0.014） 米10年債4.378（+0.010） 米30年債4.865（+0.001） ドイツ2.859（+0.008） 英国4.729（-0.002） カナダ3.391（+0.005） 豪州4.748（+0.030） 日本2.632（+0.027） ※米債以外は10年物