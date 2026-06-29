ドル円のピボットは１６１．８０円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:39現在） ドル円 現値161.88高値161.90安値161.61 162.27ハイブレイク 162.09抵抗2 161.98抵抗1 161.80ピボット 161.69支持1 161.51支持2 161.40ローブレイク ユーロ円 現値184.61高値184.67安値183.90 185.66ハイブレイク 185.16抵抗2 184.89抵抗1 184.39ピボット 184.12支持1