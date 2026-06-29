◆第９７回都市対抗野球大会東京都２次予選▽第１代表決定戦ホンダ４―３ＮＴＴ東日本（２９日・神宮）ホンダがＮＴＴ東日本を下し、２年連続３９度目の都市対抗出場を決めた。０―１の１回裏に１番・三浦良裕二塁手（２７＝大経大）から４番・藤野隼大一塁手（２８＝立大）までの４連続長短打で２点を挙げ逆転。４回に藤野、５回には三浦がソロ本塁打を放ってリードを広げた。先発の有村大誠投手（２７＝立命大）は６回２