２９日深夜に北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦ブラジル戦に臨むサッカー日本代表ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）が、自身のＳＮＳを更新した。本文のコメントはなく、練習中にずっと付けている背番号の５と日の丸が入ったヘアバンド、手書きで「誇り」と試合の日付「２０２６・６・２９」と書かれたメモの写真を公開した。２５日の１次リーグ第３戦スウェーデン戦で日本人初の５大会連続出場を成し遂げ「マンマミーア（なんてこっ