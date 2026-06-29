ヤクルトは２９日、公式ホームページで「ファンの皆さまへのお願い」とし、選手など球団関係者に対する付きまとい行為やＳＮＳを通じた迷惑行為について注意喚起を促した。悪質と判断した場合は警察への相談や、球場への入場を断るなどの対応を行うとし、ファンへ理解を求めた。【公式ホームページ全文】ファンに皆さまへのお願い日頃より温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます。ヤクルト球団では、選手