“やってる感”を出しながら実際にはありがた迷惑なことばかりする夫。悪気がないだけに指摘しづらく、ストレスが溜まりますよね。それでもなんとかやり過ごしていたある日、ついに見過ごせないことが起きて…!?>>【まんが】指示待ち人間になった夫(ウーマンエキサイト編集部)