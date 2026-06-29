2年前の能登半島地震で被害のあった新潟市江南区の天野地区で、きょうから液状化対策の試験施工に向けた工事が始まりました。＜記者リポート＞「こちら試験施工がはじまる公園です。このように立て看板が立っておりまして、中では作業が進められています」江南区の曽野木ことぶき公園で6月29日から始まったのは液状化対策の試験施工工事です。2024年の能登半島地震では新潟市内各地で液状化の被害が発生……今回、試験施工を