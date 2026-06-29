fast stepは6月18日、モデル・タレントとして活躍する伊藤桃々さんがプロデュースするランジェリーブランド「Rosem（ロゼム）」から、新作ランジェリーの販売を公式オンラインストアにて開始しました。■スパークルイエローとスパークルラベンダーの2色新作では、夏のキラキラしたトキメキを表現した、スパークルイエローとスパークルラベンダーの2色を展開しています。ブラでは花火のような刺繍や胸元でクロスする谷間コードを採