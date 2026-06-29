ゴールドフラッグが展開するブラデリスニューヨークはこのほど、「レースミニマイザー ノンワイヤーブラ」を発売しました。■オリジナル開発のモールドカップで自然なシルエットに同商品は、グラマーバストをコンパクトに整えるノンワイヤーのブラです。ノンワイヤーブラより大きめのカップを採用しており、E70〜G85までのバストに対応するM〜3Lのサイズ展開となっています。カップには、オリジナル開発による容量が深めの薄手モー