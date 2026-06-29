HEAVEN Japanは6月10日より、フルカップブラ「どんとこいブラナチュリー」から新色「キナリ」の販売を開始しました。■生成りの織物をイメージしたベーシックカラー同商品は、バスト全体を包み込むフルカップ仕様の補整ブラに、なめらかでシルクのような光沢が特徴の天然由来繊維「テンセル モダール」を採用したデイリーブラ。体の曲線にあわせた独自開発の「3Dワイヤー」や、D65〜M100といった全72サイズの展開なども特徴となっ