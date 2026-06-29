Julietteが展開する睡眠ブランドのnanadecorは6月20日、「ナナリブ」シリーズから「茶綿（ちゃめん）」を使用したブラウンカラーを夏限定・数量限定で発売しました。■天然の成分で抗菌防臭やUVカットの効果も！同商品では、ワタの実が弾けたその瞬間から天然の美しい色がついている綿花「茶綿」を使用。キャミソール、タンクトップ、ショーツなどを中心としたラインナップです。化学染料による染色を一切行わず無染色のため、加工