トーヤーマンは6月29日、東京・北千住にて焼鳥業態の隠れ家酒場「調和」をオープンします。■旬野菜を楽しむメニューや「ひとくち」シリーズも提供同店は、焼き上げた焼鳥などを、オリジナルハイボールやクラフト焼酎とともに楽しむ酒場として登場。こだわりの「焼鳥」を中心に、旬野菜が楽しめる「おばんざい全種六種盛り」や、「雲丹レバ」「ネギトロ」「炙り〆鯖」などがひとくち分だけ食べられる「ひとくち」シリーズなども用