エー・ピーホールディングスは6月23日、「裏の山の木の子 三宮店」をオープンしました。■華やかなきのこバスケットも見どころ同店は、2021年12月3日に渋谷に初出店した火鍋専門業態で、今年4月に閉店した「炭火焼鳥 塚田農場 三宮店」の跡地にオープンしました。中国や台湾をはじめ、世界の薬膳やスパイス、日本の出汁文化を融合した独自の「日式火鍋」にて、きのこをメインとした「きのこ火鍋」を提供します。きのこ火鍋は、華や