ゴンチャ ジャパンは6月26日、「ゴンチャ 池袋東武ホープセンター店」をオープンします。■こだわりのお茶と店舗体験を提供同店は、世界約30か国で2,000店以上を展開するグローバルティーカフェで、日本では約200店舗を出店。上質な茶葉から湯温・抽出時間にこだわりながら店内で丁寧に淹れたお茶と、店舗体験を通して、“いいお茶の時間”を提供しています。今回オープンする店舗は、東武ホープセンターのセンターゾーンに位置。