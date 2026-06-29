バストフラットインナー「Nstyle（エヌスタイル）」を運営するエル・ローズは6月19日〜30日、同ブランドの5周年を記念した期間限定キャンペーンを開催します。■全商品を対象に50％のポイントを還元Nstyleは、“バストフラットインナー”といった新カテゴリーのブランドです。“バストをコンパクトに、小さくみせたい”といった悩みに寄り添うために2021年より展開しており、6月28日をもってブランドローンチから5周年を迎えます。