29日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比150円高の6万9930円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万9468.11円に対しては461.89円高。出来高は3064枚となっている。 TOPIX先物期近は4001ポイントと前日比9ポイント高、TOPIXの現物終値比は19.00ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 699